Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Doch was ist Hoffnung, woraus speist sie sich? Die Journalistin Nermin Ismail geht in ihrem Buch einem der urmenschlichsten Gefühle auf den Grund. Sie erzählt von Menschen, die die Hoffnung fast verloren haben. Was hat ihnen geholfen? Und gibt es in Zeiten des Krieges und der Klimakrise ein hoffnungvolles Morgen?

