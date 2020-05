Interpret: Ophélie Gaillard, Pulcinella Orchestra

Label: Aparté

EAN: 827949073366

„Sie singen wie Engel und spielen Violine, Flöte, Cembalo, Orgel, Oboe, Cello und Fagott – kurz gesagt, es gibt kein Instrument, wie unhandlich auch immer, das sie abschrecken kann.“ So äußerste sich im Jahr 1739 der Französische Jurist Charles de Brosses über die Qualitäten der Mädchen des Ospedale della Pietà in Venedig, in dem Antonio Vivaldi als maestro de‘ concerti Jahre zuvor den musikalischen Grundstock gelegt hatte. Vivaldi’sche Musik aus jener Zeit spielt Ophélie Gaillard auf ihrem aktuellen Album.

I colori dell‘ ombra nennt sich die neue Doppel-CD der Cellistin Ophélie Gaillard, auf der sie gemeinsam mit ihrem Pulcinella Orchester mit ausgewählten Werken von Antonio Vivaldi zu erleben ist. Weit gefehlt jedoch, wer denkt, sie hätte einfach eine weitere Aufnahme einer Auswahl der gut 30 Cellokonzerte des barocken Meisters gestaltet. Nein, denn genau wie der Titel es verrät, zeigt sie auf diesem Album die verschiedensten Farben in der Musik Vivaldis, mit Fagott, Violine, mal ganz ohne solistischen Part und bei zwei Werken auch mit vokaler Verstärkung durch Delphine Galou und Lucile Richardot. Gerade diese beiden Stücke gehören für mich zu den Höhepunkten dieser Aufnahmen, denn beide Sängerinnen haben solch charakteristische Stimmen, die sich in den dunklen Klang der Darmsaiten des Pulcinella Orchesters großartig einfügen.

Apropos Charakteristik – Ophélie Gaillard hat sich bei dieser Aufnahme für eine sehr knackige, direkte und doch sehr transparente Klangcharakteristik entschieden, so als ob man beim Anhören mitten im Kreis der Musikerinnen und Musiker des Orchesters sitzen würde. Gerade in Zeiten ohne live-erlebbares Konzertgeschehen eine klangliche Wohltat. Aber meine Vorliebe dafür kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die weiteren Solistinnen und Solisten, mit denen Ophélie Gaillard musiziert, denn auch sie gehören zur Creme de la Creme der alten Musikszene, wie die Geiger Pablo Valetti und Mauro Lopes Ferreira, Cellist Atsushi Sakai und Fagottist Javier Zafra. Historisch informiert, lebendig musiziert, wie es sein soll! (mg)