Belcanto-Gänsehaut: I Puritani.

Der radio klassik Stephansdom Opernliebhaber Richard Schmitz pointiert zu „I Puritani“ von Vincenzo Bellini: „Wunderschöne Melodien in einer etwas verwirrenden Handlung.“

Viele Stars haben diese schwierige Partie zwischen Liebe und Wahnsinn gesungen. Maria Callas hat das Werk der Vergessenheit entrissen. Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Lina Pagliughi, Edita Gruberova und Anna Netrebko haben dafür gesorgt, dass es so bleibt. In der schwierigen Tenorpartie sind Alfredo Kraus, William Matteuzzi und Mario Filippeschi zu hören. Auch die tiefen Stimmen sind mit Rolando Panerai, Nicola Rossi-Lemeni, Ezio Flagello und Renato Cappeschi herausragend besetzt. Wer die Sendung mit einer Aufführung in der Wiener Staatsoper vergleichen möchte, hat ab 20. Mai die Möglichkeit dazu. In der Rolle der Elvira ist Pretty Yende zu erleben.

(c) Wiener Staatsoper: Olga Peretyatko und Ludovico Tessier