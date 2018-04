Home Perspektiven „Ich versuche, aus Allem das Beste zu machen.“

Heinrich Kraus zählt zu den wichtigsten Theatermanagern Österreichs des 20. Jahrhunderts. Seit 1945 ist er durchgehend für Kunst und Künstler tätig. Geboren 1923, erlebte er als Kind noch den Hauch der Monarchie durch seinen Großvater, einen Vertrauten Kaiser Franz Josephs. Als Jugendlicher und junger Erwachsener überstand er den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Auswirkungen. Bei Kriegsende 21 Jahre alt, brachte er sich voll in den Wiederaufbau ein und prägte Österreichs Theaterlandschaft, vor allem das Burgtheater und das Theater in der Josefstadt. In den Perspektiven spricht er über Grundsätzliches: darüber, was einen Theatermanager ausmacht, wie man den Alltag im Krieg übersteht und wie er persönlich mit den Einschränkungen des Alters und dem Gedanken an den Tod umgeht.

Gestaltung: Bernadette Spitzer.