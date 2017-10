Von 1826 bis 1828 drückten sie gemeinsam bei Józef Elsner am Warschauer Konservatorium die Schulbank, später trennten sich ihre Wege: Fryderyk Chopin ging nach Paris, Ignacy Feliks Dobrzyński blieb in Polen. Aus heutiger Sicht ist es schwer zu beurteilen, ob die Emigration Chopins dafür verantwortlich war, dass er international Karriere machte und in der Musikgeschichte zu den Allzeit-Komponistengrößen gezählt wird, während sein Kollege außerhalb seiner Heimat nur Wenigen ein Begriff ist. Tatsache ist, dass die schwierige Situation in Polen die musikalische Entwicklung und Laufbahn Dobrzyńskis empfindlich behinderte, so musste er etwa auf die Aufführung seiner Oper Monbar ein Vierteljahrhundert lang warten. Andererseits befand bereits Józef Elsner, Dobrzyński besäße „hervorragendes Talent“, Chopin hingegen „musikalisches Genie“.

Sein Klavierkonzert As-Dur, op. 2 zumindest steht der Fantasie über polnische Lieder, op. 13 von Chopin in Nichts nach… stammt allerdings noch aus der Zeit vor seinem Unterricht bei Elsner. Emilian Madey mit dieser frühen Talentprobe des damals 17jährigen Ignacy Feliks Dobrzyński, präsentiert zu dessen 150. Todestag (9. Oktober 1867).