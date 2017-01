Ein heutzutage unbekannter Komponist. Zu seinen Lebzeiten geschätzter Kollege im Brahmskreis, international bewunderter Pianist und vielgespielter Opernkomponist. Archivdirektor Otto Biba porträtiert Ignaz Brüll (1846-1907) und erklärt den Weg einer Mozartbüste von Wien nach New York und wieder zurück (ins Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde). Dazwischen erfährt man welcher Komponist in Brülls Ferienhaus am Attersee Hering zum Kaffee aß, welcher künftige Operndirektor mit dem Rad vorbeischaute und mit wem sich Brüll (fast) täglich rauchend „ausschwieg“.

