Il delirio della passione.

Interpret: Anna Lucia Richter, Ensemble Claudiana, Luca Pianca

Label: Pentatone

EAN: 827949084560

Nachdem sich Anna Lucia Richter zuletzt mit dem Liedschaffen von Schubert und auch Schumann, Brahms und Britten beschäftigt hat, taucht sie auf ihrer aktuellen Aufnahme in die Welt der alten Musik ein. Il delirio della passione heißt die CD mit Werken von Claudio Monteverdi.

Schon kurz nach ihrem Gesangsstudium ist Anna Lucia Richter in Berührung mit der Musik Claudio Monteverdis gekommen, als sie in einer Orfeo Produktion mit dem Freiburger Barockorchester mitwirken durfte. Für ihr eigenes Monteverdi Projekt hat sie sich ausgewiesene Spezialisten für dessen Musik ins Boot geholt, nämlich Luca Pianca und sein Ensemble Claudiana. Und sie hat sich akribisch darauf vorbereitet, mit einer Italienisch-Expertin Texte übersetzt und so auch musikalisch neue Aspekte für sich entdeckt wie z.B. im Lamento der Arianna aus dem Opernfragment von 1608, denn „eine Arianna, die schreiend vor (Seelen-) Schmerz ins Meer rennt, die außer Atem ist, sich ertränken möchte und sich gegen die Rettung der Fischer wehrt, die beginnt nicht leise und süß zu singen“.

Mit Pur ti miro, Ohimè ch’io cado und dem Lamento della Ninfa u.a. hat Anna Lucia Richter auch einige der bekanntesten Vokalwerke von Claudio Monteverdi mit auf ihre CD genommen und auch hier sind viele neue musikalische Facetten zu erleben. Spritzig flott macht sie sich an den Klassiker Zefiro torna, anfangs ohne eine zweite Singstimme sondern keck im Duett mit einer Solovioline. Variantenreich setzt Anna Lucia Richter ihre Stimme ein, verliebt schmelzend und schmachtend hier, quirlig und in der Höhe strahlend da. Kaum zu glauben, dass es ihre letzte CD im Sopranfach sein soll, aber sie hat sich im vergangenen Jahr für einen Fachwechsel zum Mezzosopran entschieden. Ich bin gespannt und freue mich schon jetzt auf erste Ergebnisse in ihrer neuen Rolle. (mg)