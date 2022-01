Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Kammersängerin Ildikó Raimondi.



Ildikó Raimondi war Publikumsliebling an der Wiener Staatsoper, verfolgt viele eigene künstlerische Projekte und unterrichtet an der mdw und am Mozarteum Salzburg. Das Singen ist ihr Beruf und ihre Berufung. Das Motto der Sängerin lautet: „Wie man in den Wald ruft, so ruft er zurück.“

