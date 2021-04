Home Rubato Im Flieder singen.

In Wien sind einige Fliederknospen bereits aufgegangen. Marion Eigl nimmt dies zum Anlass blühende Musik zu spielen. Etwa Ernest Chaussons Poème de l’amour et de la mer auf Gedichte von Maurice Bouchor. Da ist die Rede von einer Brise, die im Flieder singen wird. Johann Strauß darf natürlich auch nicht fehlen mit Draußen in Sievering blüht schon der Flieder. Außerdem ein Abstecher in den Prater und allerhand Veilchen.