Gelegentlich „schwimmen“ Instrumentalisten auch auf der Bühne. Meistens so gekonnt, dass es die Zuhörerin gar nicht merkt. Auf jeden Fall sind viele Musikerinnen und Musiker auch an Freiluftkonzerte gewöhnt. Erreichen sie gerade durch solche Auftritte ein breites, breiteres Publikum. Emmanuel Tjeknavorian spielt dieser Tage bei der diesjährigen Sommernachtsgala in Grafenegg. Als Klassik-Tjek nimmt er seine Fangemeinde mit ins Freibad. Anhand von „Wasser-Stücken“: Händels „Wassermusik“, Smetanas „Moldau“, Tschaikowskys „Schwanensee“, Respighis „Fontane di Roma“, das „Aquarium“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns, „La Mer“ von Claude Debussy und „last but very blue“, der „Donauwalzer“ von Johann Strauss Sohn.

