980 Gramm wiegt Andreas Nothdurfter bei seiner Geburt. In der 26. Schwangerschaftswoche kommt er zur Welt – mit einer spastischen Tetraparese, einer Ganzköperlähmung. Lisi Lerchster ist zu diesem Zeitpunkt alleinerziehend, Andreas ihr erstes Kind: „Ich war jeden Tag beim Brutkasten. Für mich war klar, wir stehen das durch, beide zusammen“, sagt die 59-Jährige, die mit ihren drei Söhnen in Axams in Tirol lebt.

Heute ist Andreas Nothdurfter 35 Jahre alt. Obwohl die Chancen zwischendurch nicht gut standen. Komplikationen und schwere Operationen haben seinen Weg geprägt. „Er ist ein wahnsinniger Kämpfer, das war er von der ersten Minute an.“

Feiern will Andreas Nothdurfter, dorthin, wo was los ist, mittendrin sein im „stinknormalen Leben“.

Lisi Lerchster erzählt: Über ihren Alltag als Mutter eines Sohnes mit hohem Unterstützungsbedarf, über schwere Stunden und große Schritte. Über ein Leben im Hier und Jetzt. „Gerade geht es uns gut. Vorausdenken? Das tun wir nicht mehr.“

Eine Sendung von Marlene Groihofer.