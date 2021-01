Home Rubato Im Schatten von Bambi.

Er verfasste mit Bambi eine der berühmtesten Tiergeschichten der Welt: Felix Salten. Literat, Feuilletonist, Netzwerker im atmosphärisch so dichten Wien um 1900. Jäger und Tierschützer in einer Person. 2015 kaufte die Wien Bibliothek von Saltens Enkelin dessen Nachlass auf. Zahlreiche Fotos, Lebensdokumente, das Manuskriptarchiv und besonders die Briefsammlung mit ca. 700 Korrespondenzpartner*innen (u. a. Karl Kraus, Heinrich und Thomas Mann, Berta Zuckerkandl, Stefan Zweig) eröffnen einen weiten Blick auf Leben und Wirken des Tausendsassas.

Marion Eigl nahm die Schau Im Schatten von Bambi und die fantastische Begleitpublikation zum Anlass tiefer in Saltens Werk einzutauchen und hat dafür Marcel Atze, Kurator und Leiter der Handschriftensammlung der Wienbibliothek im Rathaus, im Ausstellungskabinett getroffen.

Ausstellungssujet „Im Schatten von Bambi“ © Wienbibliothek im Rathaus, Wien Museum