Das Wiener Staatsballett feiert in wenigen Tagen nun auch seine erste Premiere dieser Saison an der Wiener Staatsoper. „Im siebten Himmel“ ist der Titel eines dreiteiligen Abends, an dem zu Musik der Strauß Familie, von Gustav Mahler und Georges Bizet Choreografien von Markus Schläpfer, Marco Goecke und George Balanchine zu sehen sein werden. Das Orchester der Wiener Staatsoper musiziert unter der Leitung von Patrick Lange, der mitten im Probentrubel Zeit für einen Rubato-Abstecher zu Michael Gmasz findet. Was fasziniert ihn am Ballett? In wie weit unterscheidet sich das Ballett von der Oper? Ist Ballett ein Orchesterkonzert mit Tanz (natürlich nicht!)? Wie geht sich Strauß, Mahler und Bizet für den Dirigenten an einem Abend aus? Und noch vieles mehr …

Bild © Peter M. Mayr/Hoffotografen. (Collage mg)