Ralph Benatzkys Kult-Operette „Im weißen Rössl“ in dieser Ausgabe des „Operettenfensters“ in einer musikalischen Bearbeitung von Willy Mattes aus dem Jahr 1978. Für diese Aufnahme kam eine illustre Sängerschar zusammen, allen voran Anneliese Rothenberger als Josepha Vogelhuber und Peter Minich als Kellner Leopold. Volksopernliebling Minich war übrigens bereits 14 Jahre zuvor bei einer Einspielung des „Weißen Rössls“ dabei gewesen – damals allerdings noch in der Rolle des Dr. Siedler. Hier begleitet das Münchner Rundfunkorchester unter Willy Mattes den sehnsuchtsvoll vor Liebe schmachtenden Leopold und achtet darauf, dass es zu einem gelungenen Happy end kommt!