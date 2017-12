Home Operettenfenster Im weißen Rössl.

Im Salzkammergut lässt sich’s gut lustig sein: das wusste auch Ralph Benatzky, seines Zeichens Ehrenbürger von St. Wolfgang – natürlich am Wolfgangsee! Obwohl „Im weißen Rössl“ nicht sein Lieblingwerk war, hat sich der Komponist damit ein unvergessliches Denkmal gesetzt. An der 1964 von Operettenmaestro Rudolf Bibl mit dem Orchester der Wiener Volksoper und dem Chor des Österreichischen Rundfunks vorgelegten Einspielung kam kaum mehr je eine der späteren Aufnahmen heran. Bibls unschätzbarer Vorteil war, dass er bei der Rösslwirtin Josepha Vogelhuber auf die Idealbesetzung dieser Rolle zurückgreifen konnte: auf Publikumsliebling Waltraut Haas. Erwin Gross mimt den Zahlkellner Leopold, der ihrem Charme erliegt und sich langsam aber sicher in ihr Herz singt, während die damalige Burgtheatergröße Heinz Moog als Berliner Fabrikant Wilhelm Giesecke ein Kabinettstück der Sonderklasse abliefert. In weiteren Rollen sorgen Hedi Klug als Ottilie, Peter Minich als Dr. Siedler und Harry Fuß als Fremdenführer für schwungvolle Unterhaltung.