Home Startseite Im Wohnzimmer mit Oksana Lyniv.

Die Wiener Symphoniker setzen ihre Reihe der Wohnzimmerkonzerte fort und präsentieren auch in den nächsten Wochen jeweils freitags Aufnahmen aus ihrem „Arbeitswohnzimmer“, dem großen Saal des Wiener Konzerthauses. Mit Yoel Gamzou und Lorenzo Viotti sind es am 5. und 12. Februar zwei junge Dirigenten und mit Oksana Lyniv ist es am 19. Februar auch wieder eine Dirigentin, die das Orchester durch sehr unterschiedliche Programme führen. Michael Gmasz hat Maestra Lyniv, die ehemalige Chefdirigentin der Grazer Oper, nicht in ihrem Wohn- sondern in ihrem Hotelzimmer getroffen und ausführlich über die spontane Anfrage der Wiener Symphoniker, das Musizieren im Saal ohne Publikum und das Konzertprogramm mit Debussy und Wagner gesprochen. Mit Letztgenanntem stimmt sich die ukrainische Dirigentin schon auf den Sommer ein, denn sie wird, so Corona es zulässt, als erste Frau eine Wagneroper in Bayreuth leiten!