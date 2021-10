Interpreten: Raphaela Gromes, Julian Riem, u.a.

Label: Sony Classical

EAN: 194399138823

Vor wenigen Tagen ist sie mit ihrem neuen Album auf Platz 64 in die Deutschen Albumcharts eingestiegen. Nicht Helene Fischer oder Melissa Naschenweng sind gemeint, sondern die Cellistin Raphaela Gromes! Imagination ist der Titel der neuen CD und der Pianist Julian Riem ist natürlich auch wieder mit an Bord.

Imagination – Fantasie, Vorstellungskraft. Ein Titel, der für mich in diesem Fall zwei Bedeutungen hat. Zuerst jene, die laut Raphaela Gromes dem Album zu Grunde liegt. Sie spielt Musik, die beim Zuhören Bilder entstehen lassen soll. Kleine Geschichten, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer ganz eigene. Die Vorstellungskraft kann aber auch bedeuten: stellen Sie sich vor, Sie dürfen ein Album aufnehmen, mit allen Musikstücken, die Ihnen Freude bereiten. Und stellen Sie sich noch dazu vor, Sie dürfen einige ihrer Freunde zur Aufnahme einladen. Denn so oder so ähnlich muss es bei Sony zugegangen sein, als diese CD besprochen wurde.

Raphaela Gromes und Julian Riem, seit 2012 eine fixe Kammermusikpaarung und vergangenes Jahr mit einem Opus Klassik ausgezeichnet, spielen sich durch einen romantischen Hitreigen von David Poppers Gnomen- und Elfentanz über Janáčeks Märchen bis hin zum Thema von Prinzessin Leya aus John Williams Star Wars Musik. Dazu gibt es Klaviertrioarrangements u.a. von Mendelssohns Sommernachtstraum-Scherzo oder der Märchenerzählungen von Robert Schumann mit dem Geiger Daniel Dodds und Bearbeitungen von Humperdincks Abendsegen und anderen Stücken mit dem Arcis Saxophonquartett. Bei drei Werken wirkt auch die Harfenistin Anaïs Gaudemard mit, wie z.B. bei der fast schon kitschigen Fassung des Liedes an den Mond aus Dvořáks Oper Rusalka. Eine Wohlfühl-CD für bevorstehende graue Herbsttage und eine CD, wie sie sicher gerne auch viele andere Künstlerinnen und Künstler aufnehmen würden. Raphaela Gromes hat sie gemacht! Und ich bin gespannt, wie weit die CD die Chartleiter noch hinaufklettert. (mg)