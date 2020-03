Immortal Beloved.

Interpret: Chen Reiss, Academy of Ancient Music, Richard Egarr

Label: Onyx

EAN: 880040421825

Ihre erste Vorstellung an der Wiener Staatsoper hat die Sopranistin Chen Reiss im Jahr 2009 als Sophie in Richard Strauss‘ Rosenkavalier gesungen. Eine Partie, der sie bis heute an diesem Haus treu geblieben ist und in der sie auch im April wieder zu sehen sein sollte. Wenn das Coronavirus bis dahin wieder Kulturveranstaltungen zulässt… Auf CD allerdings hat sie sich zuletzt mit Werken von Ludwig van Beethoven beschäftigt, auf beeindruckende Weise.

Ludwig van Beethoven hat bekanntlich nur eine einzige Oper geschrieben, diese zwar insgesamt drei mal, aber doch nur den Fidelio/ die Leonore. Dass es aus der Feder Beethovens allerdings viel mehr Vokalmusik mit großer Orchesterbegleitung gibt, vergisst man immer wieder. Die Sopranistin Chen Reiss ruft uns einige dieser Werke mit ihrer neuen CD nun in Erinnerung. Ausschnitte aus Egmont, aus einer Bühnenmusik, die er für das Schauspiel Leonore Prohaska komponierte, die Kantatenrarität zur Thronbesteigung Leopolds des II. und diverse Szenen und Konzertarien, die zum Teil bisher auch ein eher schattiges Dasein gefristet haben.

Chen Reiss, zuletzt auch an der Staatsoper in der umstrittenen Fidelio Inszenierung, als Marzelline gefeiert, verleiht dem Beethoven’schen Arienrepertoire die nötige Kraft und stimmliche Wendigkeit. Drama, Liebe und Heldentum sind die Inhalte der Szenen und Arien und dramatisch und hingebungsvoll werden sie von Chen Reiss auch dargeboten. Mit der Academy of Ancient Music unter Richard Egarr hat sie sich auch ein großartiges Ensemble an die Seite geholt, das zur hohen Qualität dieser neuen CD das seine beiträgt. Möge uns Chen Reiss noch einige Jahre in Wien erhalten bleiben! (mg)