Impuls für den Tag – von Antonia Keßelring

Woche 4. bis 9. Jänner 2021

Wie wird man eigentlich Jünger oder Jüngerin Jesu? Wo wohnt Gott? Was kann ein liebender Blick auf uns in unserem Alltag bewirken? Und was passiert mit uns, wenn wir teilen? Um diese und weitere Fragen dreht sich in dieser Woche unser „Impuls für den Tag“. radio klassik Stephansdom hat bei Theologin Antonia Keßelring nachgefragt, was die Bibeltexte dieser Woche für unser tägliches Leben bedeuten können.

Antonia Keßelring wuchs in Hongkong, Tokio, Paris und Madrid auf und studierte dann Theologie auf ihrer Suche nach dem, was bleibt. Sie arbeitete bei den Theologischen Kursen in der Erwachsenenbildung und war 20 Jahre lang als Krankenhaus-Seelsorgerin in mehreren großen Spitälern und im CS Hospiz Rennweg tätig, wo sie von den Patientinnen und Patienten „unendlich viel über Tod und Leben lernen durfte“. Seit 2020 leitet sie die Telefonseelsorge Wien. Unter der Nummer 142 begleiten 150 geschulte Ehrenamtliche Menschen in Krisen.

Foto: Sophie Menegaldo

Montag, 4. Jänner 2021

„Meister – wo wohnst du?“

(Johannes 1, 35-42)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 5. Jänner 2021

„Aus Nazaret? Kann von dort etwas Gutes kommen“

(Johannes 1, 43-51)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 7. Jänner 2021

„Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.“

(Matthäus 4, 12-17.23-25)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 8. Jänner 2021

Von Schafen, die keinen Hirten haben. Und dem Teilen.

(Markus, 6, 34-44)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 9. Jänner 2021

„Habt Vertrauen! Fürchtet euch nicht!“

(Markus, 6, 45-52)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

