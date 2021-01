Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – Eva Hildmann

Woche 18. bis 23. Jänner 2021

Am kommenden Sonntag, 24. Jänner, ist der so genannte Bibelsonntag, der Sonntag des Wortes Gottes. Von Papst Franziskus für den zweiten Sonntag im Jahreskreis ausgerufen. „Es geht darum, die Bibel wieder mehr in den eigene Lebensmittelpunkt zu stellen“, erklärt die Bibelreferentin Eva Hildmann. Sie gibt uns Hinweise darauf, was die Bibeltexte dieser Woche für unser Leben bedeuten können.

Am Montag zeigt sie uns, wie wichtig es ist, in guten Zeiten Feste zu feiern. Damit wir Kraft für die weniger guten Zeiten haben. Gottesdienste und Gesetze – sie sollen uns zur Heilung dienen, nicht nur aus Pflichtgefühl erfüllt werden. Und immer wieder spricht die Begeisterung aus den Texten der Bibel – und aus den Impulsen von Eva Hildmann.

Eva Hildmann ist Referentin für Bibel im Pastoralamt der Erzdiözese Wien und Seelsorgerin in einen Wiener Pflegeheim. Sie nennt sich eine „Bibel-Lobbyistin“. Ihr persönlich liebster Bibelspruch lautet: „Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Matthäusevangelium 6,21)

Montag, 18. Jänner 2021

Fasten oder Feiern? Über das bewusste Genießen

(Markusevangelium 2,18-22)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 19. Jänner 2021

Was tun wir aus Pflichtgefühl? Und was hilft mir zur Heilung?

(Markusevangelium 2,23-28)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 20. Jänner 2021

Was ich heute tun soll. Regeln halten und hinterfragen.

(Markusevangelium 3,1-6)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 21. Jänner 2021

Was hat die Kraft, mich zu begeistern. Von Menschenmassen – vor Corona.

(Markusevangelium 3,7-12)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 22. Jänner 2021

Die zwölf Apostel. Und wozu bin ich berufen?

(Markusevangelium 3,13-19)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 23. Jänner 2021

Verrückt. Wie es ist, wenn man sich für eine Sache einsetzt.

(Markusevangelium 3,20-21)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.