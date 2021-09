Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – mit Elisabeth Birnbaum.

20. bis 25. September 2021 – 25. Woche im Jahreskreis

Die Jünger verstehen Jesus nicht, trauen sich aber auch nicht zu fragen. – Ist es nicht auch heute so, dass man sich oft ganz tut mit all dem, was in der Bibel steht? Elisabeth Birnbaum sagt: „Ja, aber man sollte nachfragen, und ein Gespräch mit Gott beginnen. Das vertieft die Beziehung zu Gott.“

Elisabeth Birnbaum, ist Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks und Autorin mehrer Bücher zu Bibel. Aktuell erscheinen von ihr CRASHKURS Altes Testament und die Einblickbibel.

Montag, 20. September 2021

Der Mensch im Lichte des Gotteswortes

Lukasevangelium 8, 16-18

Dienstag, 21. September 2021, Fest des Apostel Matthäus

Typisch Jesus!

Zuerst bietet er Zeit und Gemeinschaft an, erst dann kommen die Gebote.

Matthäusevangelium 9, 9-13

Mittwoch, 22. September 2021

Urlaubsreisen sind keine Missionreisen.

Doch man sollte bei beiden nicht zu viel in die Koffer packen!

Lukasevangelium 9, 1-6

Donnerstag, 23. Septemner 2021

Neugierig?

König Herodes wollte Jesus sehen.

Lukasevangelium 9, 7-9

Freitag, 24. September 2021

Wer ist Jesus?

Und wer ist er für mich?

Lukasevangelium 9, 18-22

Samstag, 25. September 2021

Wer die Bibel nicht versteht…

…sollte nachfragen. Und mit Gott streiten.

Lk 9, 43b-45

VERANSTALTUNGSTIPP

Bibelpfad durch die Wiener Innstadt

20 Institutionen mit Events, Workshops, Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen u.v.m.

radio klassik ist dabei!

https://www.jahrederbibel.at/bibelpfad

BUCHTIPPS

CRASHKURS Altes Testament

von Elisabeth Birnbaum

Illustriert von David Kassl

Wiener Dom-Verlag

€ 24,90

Einblickbibel

Die Einheitsübersetzung mit Orientierungshilfen

Herausgeberin: Elisbeth Birnbaum

Verlag Bibelwerk

€ 34,95