Impuls für den Tag – mit Eva Puschautz.

Woche 12. bis 17. April 2021

Warum es sich auszahlt, konstruktiv mit Frustration umzugehen, was Offenheit mit Gottes Liebe zu tun hat und wieso kritisches Hinterfragen in unserem irdischen Dasein besonders wichtig ist – um diese und weitere Fragen dreht sich in dieser Woche unser „Impuls für den Tag“. radio klassik Stephansdom hat bei Theologin Eva Puschautz nachgefragt, was die Bibeltexte dieser Woche für unser tägliches Leben bedeuten können.

Eva Puschautz ist prae-doc Assistentin im Fachbereich Neues Testament der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien und Sängerin.

Montag, 12. April 2021

Offen sein für Veränderung.

(Joh 3, 1-8)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 13. April 2021

Wie mit Frust umgehen?

(Joh 3, 7-15)

Mittwoch, 14. April 2021

Tröstende Liebe.

(Joh 3, 16-21)

Donnerstag, 15. April 2021

Hinterfragt kritisch!

(Joh 3, 31-36)

Freitag, 16. April 2021

Lassen Wunder sich festhalten?

(Joh 6, 1-15)

Samstag, 18. April 2021

Fürchtet euch nicht!

(Joh 6, 16-21)

