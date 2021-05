Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – mit Markus Beranek.

Woche 3. bis 8. Mai 2021

Montag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

Lebendige Beziehung leben

In dieser Woche ist in den Abschnitten aus dem Johannesevangelium oft die Rede von der Liebe… Ein viel strapaziertes Wort. Was Jesus darunter vesteht und wie wir an seiner innigen Beziehung zum Vater teilhaben können, betrachten wir mit dem Leiter des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien Markus Beranek.

Ein Bild, das Jesus zum besseren Verständnis verwendet ist das vom Weinstock: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer (Joh 15,1) Ein Vergleich mit dem der ehemalige Pfarrer und Jugendseelsorger im Weinviertel viel anfangen kann.

Montag, 3.5. 2021

Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden

(Joh 14, 21-26)

