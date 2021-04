Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – mit Markus Tiwald.

Woche 6. bis 10. April 2021, Osteroktav

Dienstag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

Von den Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus hören wir in den Tagesevangelien in der Osterwoche: Jesus begegnet den Frauen und den Männern aus seinem Jüngerkreis, Jesus begegnet der Maria von Magdala und dem ungläubigen Thomas, der sich dann als gar nicht so ungläubig erweist. Die ersten aber, denen Jesus begegnet, und denen er den Auftrag gibt, die Glaubensbotschaft den anderen zu bringen, also zu verkündigen, sind die Frauen. Das hebt Markus Tiwald am Dienstag hervor. Die Jünger hingegen brauchen lange bis sie zu Verkündigern werden. Markus Tiwald nennt es den „erdigen Unglauben“ der Jünger, der doch menschlich auch sehr verständlich ist…

Markus Tiwald ist Professor für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und ausgebildeter Psychotherapeut.

Dienstag, 6. April 2021

Die ersten waren die Frauen. „Geht und sagt es meinen Brüdern.“

(Matthäusevangelium 28,8-15)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

Mittwoch, 7. April 2021

Jesus sagte zu ihr: Maria! Gott kennt auch uns beim Namen.

(Johannesevangelium 20,11-18)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

Donnerstag, 8. April 2021

Ein Stück gebratener Fisch. Wie beim himmlischen Festmahl.

(Lukasevangelium 24,35-48)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

Freitag, 9. April 2021

Nachts allein am See. Die 153 Fische als Symbol.

(Johannesevangelium 21,1-14)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

Samstag, 10 April 2021

Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!

Vom „erdigen“ Unglauben der Jünger Jesu.

(Markusevangelium 16, 9-15)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

