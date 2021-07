Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – mit Sylvia Inou.

5. bis 10. Juli 2021

Ums Berühren und Berühren lassen dreht sich in dieser Woche unser „Impuls für den Tag“. Theologin Sylvia Inou hat sich den Evangelien gewidmet und beleuchtet, was die Bibeltexte dieser Woche auch für unser tägliches Leben heute bedeuten können:

„Die Evangelien dieser Woche laden uns zu einer Reise in das Herzstück des Evangeliums überhaupt ein. Wir werden mit nichts Geringerem als dem Himmelreich, dem Reich Gottes in Berührung gebracht werden, das hier und heute in unserem Alltag aufleuchten kann.“

Sylvia Inou hat katholische Theologie in Wien und Paris studiert und fast dreißig Jahre lang als Religionslehrerin an Wiener Gymnasien unterrichtet. Seit 2017 ist sie an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems als Leiterin des Instituts für Christliche Religion verantwortlich für die Ausbildung katholischer, evangelischer, orthodoxer und freikirchlicher Studierender, die in ihrer jeweiligen Konfession ReligionslehrerIn werden möchten.

Montag, 5. Juli 2021

Von heilsamen Begegnungen.

(Mt 9, 18-26)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 6. Juli 2021

Spuren himmlischer Gerechtigkeit.

(Mt 9, 32-38)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 7. Juli 2021

Geht und verkündet!

(Mt 10, 1-7)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 8. Juli 2021

Das Himmelreich ankommen lassen.

(Mt 10, 7-15)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 9. Juli 2021

Von Stärkung und Zuspruch.

(Mt 10, 16-23)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 10. Juli 2021

Fürchtet euch nicht!

(Mt 10, 24-33)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.