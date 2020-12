Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Andrea Lentner.

Woche 30. November bis 5. Dezember 2020.

Um Fischer, die ihre Netze liegen lassen, um Jesus zu folgen, um die Unmündigen, denen Gott im Gegensatz zu den Klugen „all das“ offenbart und um das Wunder der Brotvermehrung geht es unter anderem in den Evangelien dieser Woche. radio klassik Stephansdom hat bei Pastoralassistentin Andrea Lentner nachgefragt, was diese Bibeltexte für unser tägliches Leben bedeuten können.

Wie wichtig ist es, auf die eigene innere Stimme zu hören? Kann Berührung uns die Augen öffnen? Und: Brauchen wir wirklich einen Hirten?

Andrea Lentner hat Religionspädagogik an der Universität Wien studiert und ist seit 2014 Pastoralassistentin in der Pfarre Deutsch-Wagram. Zudem ist sie Projektinitiatorin und Leiterin von „Songcafe“, einem Musikvideoprojekt der Erzdiözese Wien. Sie ist selbst Musikerin und hat am Konservatorium für Kirchenmusik Neues Geistliches Lied und Lied-Messe-Oratorium studiert. Andrea Lentner ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Montag, 30. November 2020

Kommt her, folgt mir nach! Eine Berufung mit Herz.

(Mt 4, 18-22 )

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 1. Dezember 2020

Die Unmündigen und die Klugen. Was offenbart Gott den Unmündigen?

(Lk 10, 21-24)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 2. Dezember 2020

Ich habe Mitleid mit diesen Menschen! Jesus fordert uns zum Helfen auf.

(Mt 15, 29-37 )

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 3. Dezember 2020

Geht hinaus und verkündet das Evangelium! Eine Aufgabe, die auch für uns heute gilt.

(Mk 16, 15-20 )

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 4. Dezember 2020

Vom Wunder der Berührung. Der Glaube als Voraussetzung.

(Mt 9, 27-31 )

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 5. Dezember 2020

Schafe, die keinen Hirten haben. Der Weg aus der Orientierungslosigkeit.

(Mt 9, 35-10, 1.6-8 )

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.