Impuls für den Tag – von Cornelia Schweiger.

Woche 7. bis 12. Dezember 2020.

In dieser Woche konfrontieren uns die Evangelientexte mit so manchem schwer verständlichen Vergleich oder Bildern, die uns heute nur noch schwer zugänglich sind. Da ist die Rede von Schafen aus fremden Ställen, von einem schweren und doch leichten Joch, von Gottesfurcht und immer wieder von Johannes dem Täufer. Cornelia Schweiger hilft uns, diese Passagen in unseren Alltag zu übersetzen.

Cornelia Schweiger ist Theologin. Drei Jahre war sie am Institut für Moraltheologie der Universität Wien tätig. Einige Jahre hat sie bei den Theologischen Kursen unterrichtet. Momentan arbeitet sie als Seelsorgerin im Krankenhaus. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Montag, 7. Dezember 2020

Ich bin der gute Hirt!

(Joh 10, 11-16 )

Dienstag, 8. Dezember 2020

Fürchte dich nicht! Für Gott ist nichts unmöglich.

(Lukas 1, 26-38 )

Mittwoch, 9. Dezember 2020

Nimm mein Joch auf dich! Meine Last ist leicht.

(Matthäus 11, 28-30 )

Donnerstag, 10. Dezember 2020

Wer Ohren hat, der höre!

(Matthäus 11, 7b. 11-15 )

Freitag, 11. Dezember 2020

Die Weisheit hat Recht bekommen.

(Matthäus 11, 16-19)

Samstag, 12. Dezember 2020

Muss Elija wiederkommen?

(Matthäus 17, 9a. 10-13)

