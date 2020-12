Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Ingrid Mohr

Woche 9. bis 14. November 2020

Montag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

Jesus treibt die Händler aus dem Tempel, und stößt ihre Tische um. Stellt sich die Frage: Was steht uns im Wege? „Was versperrt mir den Blick aufs Wesentliche“, so fragt Ingrid Mohr in der Auslegung des Evangeliums am Montag.

Die übrige Woche lesen wir wieder aus dem Lukasevangelium. Etwa den schönen Vers: „Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch“ (Lk 17,21) Ingrid Mohr ist überzeugt, das Reich Gottes ist der „Bereich Gottes“, ist überall dort, wo schon jetzt Liebe und Solidarität gelebt werden, wo sich Menschen engagieren – und wo gefeiert wird.

Ingrid Mohr ist Referentin für Bibel im Pastoralamt der Erzdiözese Wien und Pastoralassistentin im Dekanat Schwechat.

Montag, 9. November 2020

(Weihetag der Lateranbasilika)

Raus mit den Händlern aus dem Tempel! Und was versperrt mir den Blick aufs Wesentliche?

(Johannesevangelium 2, 13-26)

Dienstag, 10. November 2020

„Bedankt man sich etwa bei einem Sklaven?“ Das Gute tut man „automatisch“.

(Lukasevangelium 17,7-10)

Mittwoch, 11. November 2020

Ein Fremder als Vorbild. Dein Glaube hat dir geholfen.

(Lukasevangelium 17,11-19)

Donnerstag, 12. November 2020

Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. – Überall wo Solidarität und Liebe gelebt werden.

(Lukasevangelium 17,20-25)

Freitag, 13. November 2020

Wer sein Leben zu bewahren sucht – wird erstarren.

(Lukasevangelium 17,26-37)

Samstag, 14. November 2020

Glauben ist Vertrauen auf Gott. Das geht nicht automatisch.

(Lukasevangelium 18,1-8)

