Impuls für den Tag – von Klemens Reidlinger

Woche 25. bis 30. Jänner 2021

In den Evangelien dieser Woche fordert uns Jesus auf verschiedene Art heraus, aufmerksame Hörer des Wortes Gottes zu sein und das Gehörte dann auch weiterzusagen. „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium!“ In seinen Gleichnissen verwendet Jesus meist Bilder aus dem Alltag seiner Hörer und Hörerinnen. Heute, 2000 Jahre später und noch dazu in einer anderen Kultur lebend, sind uns diese nicht mehr so nahe.

Klemens Reidlinger hat ein Jahr lang in Jerusalem studiert und sich so vertrauter gemacht mit dem Leben zur Zeit und in dem Land Jesu. Auch seine fünfjährige Erfahrung als Pastoralassistent und neun Jahre als Religionslehrer haben ihn gelehrt die Botschaft des Evangeliums leichter verständlich zu machen.

Montag, 25. Jänner 2021

Mission – Aufgabe jedes Christen?

(Markusevangelium 16,15-18)

