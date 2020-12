Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Oliver Achilles

Woche 11. bis 16. Jänner 2021

Wir erleben dieser Tage Jesus in Galiläa am Anfang seines Wirkens: Er ruft seine ersten Jünger – und wir fragen uns, was meint er wohl mit dem Ausdruck „Menschenfischer“. Er heilt die ersten Kranken – und wir erfahren etwas aus dem Familienalltag des Petrus. Jesus ist Gast bei den damals verhassten Zöllner – und wir wundern uns, wo Jesus womöglich heute zu Gast sein könnte…

Die Texte der Evangeliumslesungen dieser Woche bilden die ersten zwei Kapitel des Markusevangeliums. Was sie für die Gegenwart und für unser Leben bedeuten können, hat sich Oliver Achilles überlegt.

Oliver Achilles ist Bibelwissenschaftler, gefragter Referent und wissenschaftlicher Assistenz der Theologischen Kurse. Er betreibt im Internet den Blog „Auslegungssache“ über die Interpretation der Bibel.

Montag, 11. Jänner 2021

Was sind Menschenfischer?

(Markusevangelium 1,14-20)

Dienstag, 12. Jänner 2021

Begegnung mit dem Göttlichen. Mit Jesus ist es eine heilende Begegnung.

(Markusevangelium 1,21-28)

Mittwoch, 13. Jänner 2021

Über Jesus sprechen, ohne dass es peinlich ist. Jesus in der Familie des Petrus.

(Markusevangelium 1,29-39)

Donnerstag, 14. Jänner 2021

Jesus verstehen. Nicht nur den Wunderheiler.

(Markusevangelium 1,40-45)

Freitag, 15. Jänner 2021

Selbstständig gehen und glauben lernen. Von der Heilung eines Gelähmten.

(Markusevangelium 2,1-12)

Samstag, 16. Jänner 2021

Wo wir Jesus nicht vermutet hätten. Oder: Wer waren die Zöllner?

(Markusevangelium 2,13-17)

