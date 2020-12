Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Pfarrer Konstantin Spiegelfeld

Woche 12. bis 17. Oktober 2020

Montag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

Pfarrer Konstantin Spiegelfeld

Pfarre St. Johann Nepomuk

Nepomukgasse 1

1020 Wien

Mit 28 Jahren durfte Konstantin Spiegelfeld die Berufung zum priesterlichen Dienst erleben. Damals war er als Dipl.Ing. in der Papierindustrie tätig. Ein Priester hat ihm durch seine Fragen, seine Begleitung, seine Gastfreundschaft und sein Gebet geholfen, den richtigen Weg zu finden, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und ins Wiener Priesterseminar einzutreten.

Im Juni 1991 wurde er im Wiener Stephansdom zum Priester geweiht. Er war Kaplan in der Pfarre Neusimmering, dann Schulseelsorger in Gymnasium Sachsenbrunn, zudem Universitätsseelorger KHG Wien und Rektor des Afro Asiatischen Instituts. Seit 2006 ist er Pfarrer in St. Johann Nepomuk, Wien Leopoldstadt.

Montag, 12. Oktober 2020

„Diese Generation ist böse“

(Lukasevangelium 10, 29-32)

Dienstag, 13. Oktober 2020

„Ihr Unverständigen!“

(Lukasevangelium 11, 37-41)

Mittwoch, 14. Oktober 2020

„Ihr seid wie Gräber“ – Über die Heuchelei.

(Lukasevangelium 11, 42-46)

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Warum ist Jesus diese Woche so hart?

(Lukasevangelium 11, 47-54)



Freitag, 16. Oktober 2020

„Fürchtet euch vor dem, der nicht töten kann.“

(Lukasevangelium 12, 1-7)

Samstag, 17. Oktober 2020

„Wer mich vor den Menschen verleugnet.“

(Lukasevangelium 12, 8-12)

