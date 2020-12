Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Roland Schwarz.

Dritte Adventwoche, 14. bis 19. Dezember 2020.

Ist Jesus der ersehnte Messias? Jesus gibt keine eindeutige Antwort. Er verweist lediglich auf seine befreiende Botschaft. Darauf macht der ehemalige Wiener Pfarrer und Bibelwissenschaftler Roland Schwarz aufmerksam, zu hören am Mittwoch.

Die weitere Woche bringt den Stammbaum Jesu mit all seinen großartigen, aber auch den unrühmlichen Vorfahren. So ist das eben mit der Familiengeschichte… Aber, wie Jesus, so sind auch wir, mehr als unsere Vorgeschichte.

Am Freitag hören wir von der Geburt Jesu. Roland Schwarz sagt dazu: Jeder Mensch ist eine Botschaft Gottes an diese Welt. Und die Geschichte von dem in die Jahre gekommenen Ehepaar Zacharias und Elisabeth, dem doch noch Nachwuchs geschenkt wird, ist für Roland Schwarz eine Aufforderung an uns, an die eigenen Träume zu glauben – nicht nur wenn es um ein Kind geht.

Roland Schwarz, ehemliger Pfarrer Am Schöpfwerk und Lehrbeauftragter für Neues Testament der Universität Wien. Er ist Dozent der Theologischen Kurse und Referent für Bibel am Pastoralamt der Erzdiözese Wien.

Montag, 14. Dezember 2020

Welche Gespräche sinnvoll sind. Und wann wir den Dialog verweigern dürfen.

(Matthäusevangelium 21,23-27)

Dienstag, 15. Dezember 2020

Von zwei ganz unterschiedlichen Menschen. Jesus liebt die Selbstkritischen.

(Matthäusevangelium 21,28-32)

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Mit welchen Menschen suchen wir Kontakt. Mit den Nützlichen oder denen, die wir einfach mögen.

(Lukasevangelium 7,18b-23)

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Jesus ist nicht nur Sohn Gottes, sondern Mensch wie wir. Vom Umgang mit der eigenen Geschichte.

(Matthäusevangelium 1,1-17)

Freitag, 18. Dezember 2020

Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Jeder Mensch ist eine Botschaft Gottes an diese Welt.

(Matthäusevangelium 1,18-24)

Samstag, 19. Dezember 2020

An die eigenen Träume glauben. Wie Zacharias und Elisabeth.

(Lukasevangelium 1,5-25)

