Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag – von Sandra Lobnig.

Woche 26. bis 31. Oktober 2020

In den Evangelienstellen dieser Woche spricht Jesus oft über das Reich Gottes. Was bedeutet, dass es uns nahe ist? Wie kommen wir hinein und wie lebt man in diesem Reich?

Gedanken zu diesen Fragen macht sich die Theologin Sandra Lobnig. Ursprünglich aus dem Burgenland ist sie nach dem Studium in Wien geblieben. Mittlerweile ist sie verheiratet und hat vier Kinder. Zusätzlich zu ihrem Full-Time Job als Mutter schreibt sie als freie Journalistin in verschiedenen Zeitschriften und Online-Portalen. Ihre Hauptthemen sind Ehe-, Erziehungs- und Glaubensthemen. Texte von ihr finden Sie unter anderem auf www.meinefamilie.at oder jede Woche in der Wiener Kirchenzeitung Der Sonntag.

Montag, 26. Oktober 2020

„Du bist von deinem Leiden erlöst.“ Innere Heilung durch den liebenden Blick Gottes.

(Lukasevangelium 13, 10-17)

Dienstag, 27. Oktober 2020

„Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen?“ Vom Leben in der Gegenwart Gottes.

(Lukasevangelium 13, 18-21)

Mittwoch, 28. Oktober 2020

„Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein.“ Durch die enge Tür ins Reich Gottes.

(Lukasevangelium 13, 22-30)

Donnerstag, 29. Oktober 2020

„Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern.“ Jesu Weg nach Jerusalem.

(Lukasevangelium 13, 31-35)

Freitag, 30. Oktober 2020

„Da berührte er den Mann.“ Heilung durch Berührung.

(Lukasevangelium 14, 1-6)

Samstag, 31. Oktober 2020

„Such dir nicht den Ehrenplatz aus!“ Jesus und seine Besuchsregeln.

(Lukasevangelium 14, 1.7-11)

