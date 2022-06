Home Impuls für den Tag Gedanken zur Bergpredigt von Stefan Schlager

7. – 11. Juni 2022

10. Woche im Jahreskreis

Keine einfache Kost sind die Bibeltexte dieser Woche. Es sind Ausschnitte aus der Bergpredigt, nicht die Seeligpreisungen sondern die sog. Antithesen, in denen Jesus die biblischen Gebote verschärft: Nicht töten, aber auch nicht zürnen! Nicht die Ehe brechen, aber auch kein menschenverachtender Blick auf Frauen! Nicht schwören! Dagegen fordert Jesus seine Zuhörenden auf, das „Licht der Welt“ und das „Salz der Erde“ zu sein, und authentisch zu sein: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein“!

Der Theologe und Lyriker Stefan Schlager aus der Diözese Linz kommentiert diese Woche die Bergpredigt. Er ist u.a. passionierter Bildhauer und bringt seine Erfahrungen in die Bibelauslegung ein: „Um das Abschlagen von Oberfläche, um das Entfernen von Versteinertem geht es in gewissen Sinn auch in der Bergpredigt. Mit starken, spitzen, ungewohnt gewaltvollen Sprachbildern möchte Jesus Verhärtungen aufsprengen und seine Zuhörenden aus verkrusteten Gewohnheiten befreien. Mit seinen gezielten ‚Wortschlägen‘ legt der ehemalige Bauhandwerker zugleich ein neues Bild vom Menschen frei.“

Dienstag, 7. Juni 2022

„Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ sein



Matthäusevangelium 5,13-16

Mittwoch, 8. Juni 2022

Jesus, die jüdischen Gebote und wir.

Matthäusevangelium 5,17-19

Donnerstag, 9. Juni 2022

Nicht töten, aber auch nicht zürnen.

Matthäusevangelium 5,20-26

Freitag, 10. Juni 2022

Jesus, der Bauhandwerker mit den gezielten „Wortschlägen“

Matthäusevangelium 5,27-32

Samstag, 11. Juni 2022

Euer Ja sein ein Ja, euer Nein ein Nein.

Matthäusevangelium 5,33-37