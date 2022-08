Impulse von Katharina Schoene.

22. bis 27. August 2022

Katharina Schoene ist Psychotherapeutin und evangelische Diakonin. Viele Jahre hat sie in der Krankenhausseelsorge, mit alten und demenzkranken Menschen gearbeitet. Sie ist in Ostdeutschland aufgewachsen und lebt in Wien.

Hier können Sie ein Portrait von Katharina Schoene anhören:

https://radioklassik.at/die-diakonin/

Montag, 22. August 2022

„Weh euch!“

Jesus warnt uns vor dem Heuchler in uns.

Matthäusevangelium 23,13–22



Dienstag, 23. August 2022

Das Wichtigste ist: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue

Aber was ist das?

Matthäusevangelium 23,23–26

Mittwoch, 24. August 2022, am Fest des Heiligen Bartolomäus

Eine Begegnung, die alles verändert.

Jesus und Natanaël.

Johannesevangelium 1,45–51

Donnerstag, 25. August 2022

Weil wir das Wichtigste verpassen könnten…

Seid wachsam!

Matthäusevangelium 24,42–51

Freitag, 26. August 2022

Törichte Jungefrauen, verschlossenen Türen und Selbstvorwürfe.

Warum wir immer noch eine Chance haben.

Matthäusevangelium 25,1–13

Samstag, 27.August 2022

Wer seine Talente vergräbt, hat den Misserfolg vorprogrammiert.

Matthäusevangelium 25,14–30

