In Erinnerung an Ennio Morricone.

Heute, 6. Juli 2020, hat uns die traurige Nachricht vom Ableben des berühmten italienischen Filmmusikkomponisten Ennio Morricone erreicht. Seine Musik ist und bleibt unsterblich und ist ebenso ein fixer wie beliebter Bestandteil im Musikprogramm von radio klassik Stephansdom. In Erinnerung an den Großen Meister der Filmmusik wiederholen wir die Spezialsendung von Gerald C. Stocker über Ennio Morricone.

Erstausstrahlung 22. Oktober 2006, 14.00 Uhr.