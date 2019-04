Home Rubato In medias res zu Mittagsblau.

Am vergangenen Freitag hat Intendant Roland Geyer die nächste Saison im Theater an der Wien präsentiert. „In medias res – zu Mittagsblau“ ist der Übertitel dieser Saison, mit 4 regionalen Opernschwerpunkten – Slawen, Deutsche, Franzosen und Italiener. Dazu die „Hausgötter“ Beethoven und Mozart und, wie auch in den vergangenen Jahren schon, sehr viel Händel. Auf dem Podium haben außerdem Amélie Niermeyer, sie wird die Eröffnungspremiere Rusalka inszenieren, und der „Director in Residence“ Nikolaus Habjan Platz genommen. Letzterer wird in der Kammeroper Gounods Faust und im Theater an der Wien Richard Strauss‘ Salome leiten. Michael Gmasz fasst zusammen, präsentiert die weiteren Premieren und dazu ausgewählte Musikstücke.

Foto © Katharina Schiffl/TAW