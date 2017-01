Home Startseite In memoriam Georges Prêtre.

326 Konzerte und Aufführungen in mehr als 50 Jahren hat der Dirigent Georges Prêtre am Pult der Wiener Symphoniker geleitet. Von 1986 bis 1991 war er als erster Gastdirigent quasi Chef des Orchesters (so richtig Chefdirigent wollte er allerdings nie sein.) Aus Anlass des Todes von Georges Prêtre zu Beginn des heurigen Jahres hat Michael Gmasz mit dem Intendanten Johannes Neubert sowie mit Musikern unterschiedlicher Generationen gesprochen, um der „Liebesbeziehung“ Wiener Symphoniker-Prêtre nachzuspüren.