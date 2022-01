Home Passionswege In memoriam Gertrude Pressburger.

Im Alter von 94 Jahren ist die Holocaust-Überlebende Gertrude Pressburger am 31. Dezember 2021 nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 hatte sie große Bekanntheit erlangt, als sie in einem Video vor politischem Hass warnte und die junge Generation zum Wählen aufforderte. Zuvor schon hat sie ihre Lebensgeschichte zum ersten Mal öffentlich erzählt – in einer vielfach ausgezeichneten Sendung von Marlene Groihofer auf radio klassik Stephansdom.

Gertrude Pressburger ist zehn Jahre alt, als Hitler in Österreich einmarschiert. Sie ist 16 Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und den zwei jüngeren Brüdern nach Auschwitz deportiert wird. Ihre gesamte Familie wird umgebracht. Sie überlebt als Einzige.

In memoriam Gertrude Pressburger wird „Die Einzige, die überlebt hat“ am Samstag, 8. Jänner 2021, um 17 Uhr auf radio klassik Stephansdom wiederholt.

Nachzulesen gibt es Gertrude Pressburgers Lebensgeschichte in ihrer mit Marlene Groihofer verfassten Biographie: „Gelebt, erlebt, überlebt“ (Zsolnay Verlag).