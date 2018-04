Home Rubato In Memoriam Guggi Löwinger.

Die Volksoper Wien trauert um eine Künstlerin, die fast sechs Jahrzehnte lang das Publikum zu unterhalten wusste: Guggi Löwinger verstarb vergangene Woche im Alter von 79 Jahren. Zuletzt war sie im Jänner in „The Sound of Music“ auf der Bühne gestanden, 2267 Vorstellungen hat sie insgesamt nach ihrem Hausdebüt im Jahr 1959 gestaltet, aber auch in Film und Fernsehen war Guggi Löwinger ihre Karriere über aktiv. Genießen Sie in dieser Stunde einen Streifzug durch ihre Künste, von der Operette bis zum Musical.