Am 2. Dezember 2018 hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert, nun ist der „Ballettmeister der zehn Finger“ (© Wilhelm Sinkovicz) in der Nacht vom 16. auf den 17. April im 91. Lebensjahr verstorben. Jörg Demus – Angehöriger jener Pianistengeneration, die Österreich wieder auf internationale Konzertbühnen zurückbrachte, Pionier der historischen Aufführungspraxis und gemeinsam mit Parade-Partner Paul Badura-Skoda als „Baduremus“ ein Erfolgsgespann der österreichischen Pianistenszene. Durch sein gelebtes Motto „Dienst am Werk“ beeinflusste er Generationen von nachfolgenden Künstlern mindestens ebenso, wie als Lehrer und Pädagoge. Bis zuletzt, 2018, war es ihm vergönnt, auftreten zu können – ein Segen für jemanden, dem Musik alles bedeutete: „Mein Leben spielt sich hauptsächlich in der Musik ab. Sie ist eine kosmische Sprache, die uns etwas Göttliches vermittelt.“

Requiescat in pace, Jörg Demus!