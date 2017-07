Home Startseite In memoriam Karl Hodina

Im Gedenken an Karl Hodina wiederholen wir die Sendung vom 24. Mai 2015, in der Richard Schmitz den „Altmeister“ des zeitgenössischen Wienerliedes begrüßen durfte. Selbstverständlich wird „Der Herrgott aus Sta“ erklingen und viele weitere seiner populären Favoriten. Rudolf Koschelu, Peter Havlicek werden den Künstler unterstützen, Wienerlied-Legende Walter und Sohn Tommy Hojsa freuen sich und singen in der Sendung ein Loblied auf das Wienerlied.