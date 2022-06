Home Spezial In memoriam Kurt Equiluz.

Am 20. Juni 2022 ist der Ausnahme-Tenor Kurt Equiluz von uns gegangen. Ihm war es vergönnt, eine Karriere abseits der Opernbühne zu durchlaufen. Das nahezu Unmögliche erreichte er durch ein breites Repertoire-Spektrum, aber auch durch die Gabe seiner einzigartigen Interpretationen, die nicht zuletzt durch immense Wortdeutlichkeit geprägt waren. Markus Vorzellner war mit Kurt Equiluz befreundet, hat mit ihm konzertiert, sowie einige seiner Meisterklassen begleitet, und konnte außerdem einen großen Teil seiner Audio-Sammlung übertragen. In einem Künstlerporträt über Kurt Equiluz wird Markus Vorzellner einen kleinen Teil dieser zuvor nie publizierten Privataufnahmen vorstellen. Außerdem wird der Sänger selbst zu Wort kommen – in Ausschnitten von Interviews, deren eines im Juni 2009 zu seinem 80. Geburtstag bei Radio Stephansdom aufgenommen wurde.