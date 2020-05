Home Lebenswege In memoriam Philipp Harnoncourt

Mit einem Fasten für die Ökumene hatte Philipp Harnoncourt ein Zeichen gesetzt, um auf den nicht hinnehmbaren Zustand der immer noch getrennten Kirchen aufmerksam zu machen. radio klassik wiederholt ein Interview mit Philipp Harnoncourt aus dem Jahr 2010, zu dem Stefanie Jeller ihn in Graz besuchte. Darin erzählt Philipp Harnoncourt von seinen Erfahrungen in einem rumänischen Kloster und erklärt seine Initiative „Eucharistiefasten“.

Philipp Harnoncourt war Professor für Liturgiewissenschaft, Christliche Kunst und Hymnologie an der Universität Graz. Neben diesen theologischen Fachgebieten erwarb sich Harnoncourt hohes Ansehen durch seine Bemühungen um ökumenische Brückenschläge vor allem zur orthodoxen Kirche; lange Jahre engagierte er sich im Vorstand der ökumenischen Stiftung Pro Oriente.

In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Philipp Harnoncourt mit großem Engagement der Restaurierung der spätgotischen Heilig-Geist-Kirche in Bruck an der Mur.

Für radio klassik Stephansdom hat Philipp Harnoncourt lange Zeit hindurch an kirchlichen Feiertagen die Bedeutung der christlichen Feste erläutert.

In der Nacht auf den 26. Mai 2020 ist Philipp Harnoncourt in Grundlsee im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Ausstrahlung: Freitag, 29. Mai 2020, 17.30 – 17.55 Uhr

Wiederholung: Sonntag, 31. Mai 2020, 17.30. – 17.55 Uhr

LINK:

Versöhne dich zuerst, dann komm zum Altar (Mt 5,24).

Ökumenische Initiative Eucharistie-Fasten. Ein Interview mit Philipp Harnoncourt von Stefanie Jeller, Radio Stephansdom, erschienen in der Festschrift für Michael Staikos, 2011.