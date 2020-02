Home Rubato In memoriam Mirella Freni.

Am Sonntag verstarb die italienische Sopranistin Mirella Freni wenige Tage vor ihrem 85. Geburtstag. „Karajans Liebling“ hieß es in ersten Nachrufen, sei sie gewesen. Und unter seiner Leitung sind auch große Aufführungen und Aufnahmen mit Freni entstanden. An ihrer Seite sangen Nicolai Gedda (die beiden galten damals als „das Traumpaar“) und Luciano Pavarotti, der wie sie aus Modena stammte. Privat war Mirella Freni lange Zeit mit Sängerkollegen Nicolai Ghiaurov verheiratet. Chefredakteur Christoph Wellner erinnert an die große Sängerin.