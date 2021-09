Home CD der Woche In the Music Hall.

Interpreten: Wien-Berlin Brass Quintett

Label: Tudor

EAN: 0812973012047

Ein Blechbläserquintett vom allerfeinsten hat sich kürzlich wieder zusammengefunden und seine zweite CD aufgenommen – das Wien-Berlin Brass Quintett. Aktive und ehemalige Mitglieder der Wiener- und Berliner Philharmoniker, die trotz aller Unterschiede im Orchesterklang hier wunderbar harmonieren.

Das gemeinsame Musizieren von Wiener und Berliner Philharmonikern geht u.a. auf ein kleines Musikfestival im südlichen Niedersachsen zurück. Dort war 1983 die Geburtsstunde des Ensemble Wien-Berlin, dem über die Jahrzehnte bis heute unterschiedliche Musiker angehört haben. Ist dieses Ensemble ein gemischtes Bläserquintett, so handelt es sich beim etwas jüngeren Wien-Berlin Brass Quintett um ein reines Blechbläserensemble. Mit Thomas Jöbstl am Horn und Mark Gaal Posaune von den Wienern, sowie dem Trompeter Guillaume Jehl und dem Tubisten Alexander Puttkammer von den Berlinern. Diesen gehörte bis 2019 auch Gábor Tarkövi als Solo-Trompeter an, bevor er die Trompetenprofessur an der Universität der Künste in Berlin angenommen hat.

In the Music Hall ist nach Brilliant Brass nun die zweite gemeinsame CD, die die fünf Musiker herausgebracht haben. Das musikalische Spektrum reicht dabei vom spätromantischen Brass Quintett Nr. 2 von Victor Ewald über die Music Hall Suite von Joseph Horovitz, den Kinderzirkus von Jan Koetsier bis hin zur Fanfare Wien-Berlin und dem gewohnt humorvollen und leicht skurrilen Werk Die Bewässerung von Mitteleuropa von Werner Pirchner. Gesamt ergibt das geballte Blechbläserenergie, die jedoch sehr fein und gepflegt eingesetzt wird. Selten habe ich ein Blechbläserquintett mit einer solchen Noblesse gehört. Hut ab meine Herren. (mg)