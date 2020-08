Home Perspektiven Im Wald besser beten?

Sie hat bereits unzähligen Menschen den Reichtum der kirchlichen Feiern erschlossen. Ingrid Fischer ist Expertin für Liturgiewissenschaft und Programmleiterin der Akademie am Dom.

Die in der Coronakrise üblichen Online-Gottesdienste sieht sie kritisch. Denn es bestehe die Gefahr, dass die Notlösung zur Norm wird.

Und: Warum das Sich-versenken ins persönliche Gebet geradezu das Gegenteil der Liturgie in der Kirche ist, erklärt Ingrid Fischer im radio klassik-Sommergespräch.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Montag, 17. August, 17.30-17.55 Uhr

Sonntag, 23. August, 17.30-17.55 Uhr (Wh.)

