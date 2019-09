Home Startseite Insekten – Schöpfungszeit 4/7

Das große Krabbeln, Brummen und Flügelsummen.

Musiktipp: Chen Gang & He Zhanhao: The Butterfly Lovers

Hören Sie hier den Hummelflug von Rimsky-Korsakov in einem Arrangement von Rachmaninoff.

Montag, 23. September, 17:30 Uhr:

Der Retter der Käfer.

Ameisen, Bienen, Käfer – in 100 Jahren gibt es sie nur noch im Museum. Der Künstler Edgar Honetschläger will das ändern: und kauft Land für Insekten. Von Gerlinde Petrić-Wallner.

Mittwoch, 25. September, 17:30 Uhr:

Heuschrecken in Schokosauce.

Werden wir in einigen Jahren Insekten knabbern statt an Hühnerbeinen zu nagen? Wir fragen Experten und verkosten das Essen von morgen: Tomaten-Heimchen, Mehlwurm in Zitrone-Curcuma und Heuschrecken Barbecue. Eine Sendung von Monika Fischer.

Freitag, 27. September, 17:30 Uhr:

Perikularium.

Als Osttirolerin ist Alexandra Kontriner mit der Natur aufgewachsen. Insekten sind seit jeher Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens. So dokumentiert sie den Wandel von deren Lebensraum.