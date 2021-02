Home Rubato Inspiration geben.

Bernhard Kerres leitete sechs Jahre lang das Wiener Konzerthaus, heute ist er Coach. Die von ihm gegründete Musiker Community der Be Your Own Manager Academy umfasst Musizierende aus aller Welt– Studierende sowie Profis- aber auch Komponierende, Manager oder Personen aus dem Veranstaltungsbereich.

Was sagt er zu der jetzigen Situation in der Musikwelt? Was machen die Musikschaffenden aktuell? Wie bleiben sie mit dem Publikum in Verbindung?

Außerdem mit dabei: Geschichten, die Musizierende inspirieren können in Zeiten wie diesen.

Bernhard Kerres gibt Tipps, um die Krise zu überdauern.

Neuer Youtube-Channel wartet auf Abonnenten

LIKEN Sie unsere Facebook-Seite.