Der Interpret Nikolaus Harnoncourt.

Die für diese Ausgabe geplante Sendung über Opernschlager und Inselstücke ist leider dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Dominique Meyer ist es auf Grund seiner derzeitigen Doppeldirektion in Wien und Mailand und der aktuellen Schließung der Scala nicht möglich nach Wien zu reisen und die Sendung aufzunehmen.

Wir haben uns in Absprache mit Dominique Meyer entschieden, eine Sendung aus dem Archiv zu wiederholen. Jene vom 5. Mai 2013 über den Interpreten Nikolaus Harnoncourt. Sein Todestag jährt sich am 5. März zum viertenmal und Harnoncourt hat als Operndirigent 1972 ausgerechnet an der Mailänder Scala mit Claudio Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse in patria“ debütiert.

Die geplante Sendung über Opernschlager und Inselstücke wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.